Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato. Ammonito Tavassi

Nuovo inizio frizzante per il Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta andata in onda giovedì 9 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato dei provvedimenti. Il primo destinatario è stato Edoardo Tavassi.

Il videomaker e fratello di Guendalina, è stato punito per una sua reazione mentre giocava a Biliardo con gli altri coinquilini della casa. Non è finita qui. A pagare il conto più salato è stato Edoardo Donnamaria: per il noto volto di Forum è scattata la punizione più dura: la squalifica.

Gf Vip provvedimento per Tavassi e Donnamaria: l’annuncio di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello ha annunciato così la squalifica dell’ormai ex concorrente dal reality:

“Ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e ti sei reso protagonista di un brutto momento. Hai superato il limite che lunedì vi avevo imposto. Sei stato richiamato più volte, fino all’ultimo. Ma quando ho visto quella scena lì – che è una scena brutta – ho pensato ‘ma è tornato a fare quella roba lì? La linea è cambiata e per questo sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

In seguito alla decisione presa dal programma Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime: “È colpa mia”, ha dichiarato a stento. Nella mistery room i due si sono abbracciati.

Perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato

Antonella ed Edoardo si trovavano in cucina. La lite tra i due è stata generata da un panino: “Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”, ha dichiarato Donnamaria. Le conseguenze sono state durissime, come già preannunciato nella scorsa puntata.