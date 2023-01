GF Vip, Edoardo minaccia di uscire: "Lunedì abbandono se succede"

Dopo l’ennesimo litigio con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha minacciato di lasciare il GF Vip.

L’ex volto di Forum ha annunciato che lunedì, se Alfonso Signorini lo farà passare come una “mer*a“, aprirà la porta rossa.

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto l’ennesima discussione. Poco dopo, il Vippone si è sfogato con Milena Miconi, sottolineando di essere l’unico che vuole realmente bene all’ex schermitrice. Solo lui e i suoi genitori, infatti, cercano di farla ragionare.

Eppure, spesso in puntata viene descritto come un “carnefice“. Se ciò accadrà anche nella prossima diretta, Edoardo ha minacciato di lasciare il GF Vip.

Edoardo ha dichiarato:

“Follia, questa sta fuori de testa. Ma come le viene in mente di comportarsi in questa maniera? Io le critiche che le faccio, le faccio perché vorrei che lei cambiasse certe cose in primis per lei e poi solo dopo per me e il nostro rapporto. Non posso sempre darle ragione. Eppure mi dice ‘i miei ex erano sempre dalla mia parte’. Lei sta fuori. Lei in questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle. Io qui dentro sono l’unico che le vuole davvero bene e che le fa notare se sbaglia”.