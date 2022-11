GF Vip, Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli: la lite

Nelle ultime ore al GF Vip Edoardo Tavassi si è scagliato contro Oriana Marzoli, che ha accusato di aver instaurato alcuni rapporti all’interno della Casa solo per ottenere visibilità.

Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli

Nelle ultime ore al GF Vip Edoardo Tavassi ha attaccato Oriana Mazoli accusandola di aver instaurato alcuni legami con gli altri concorrenti solo per ottenere popolarità agli occhi del pubblico. Il fratello di Guendalina Tavassi ha anche aggiunto che, oltre al rapporto “finto” con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli secondo lui starebbe fingendo anche nella sua amicizia con Antonella Fiordelisi.

“Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro.

Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla“, ha tuonato Edoardo scatenando l’ira di Oriana, e ancora (in riferimento alla sua amicizia con Antonella): “Se avevi tre follower con il c*** che era amica tua, ancora non l’ha capita sta cosa lei. In Italia ha tuo zio e il portiere di condominio.

Puoi fregare tutti, a me non mi freghi (…) Lei ha bisogno de trovasse un omo pe fasse vede. L’abbiamo sgamata! Ed è lei il motivo se Micol non chiarisce con Antonella. Se non si mette in perizoma non si gira nemmeno una telecamera”.

Al GF Vip Oriana Marzoli ha trascorso la notte con Antonino e i due si sono scambiati effusioni bollenti. Nelle ultime ore proprio l’hair stylist ed ex fidanzato di Belen ha confessato di essere molto attratto da Oriana e in tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi all’interno della Casa.