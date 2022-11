GF Vip, Edoardo Tavassi parla di Soleil davanti a Luca: la reazione

GF Vip, Edoardo Tavassi confessa di essere cotto di Soleil Sorge davanti a Luca: la reazione del Vippone.

Edoardo Tavassi è entrato al GF Vip da poco, ma sta già regalando ai fan parecchi momenti esilaranti. In uno di questi, il Vippone ha tirato in ballo Soleil Sorge davanti all’ex fidanzato Luca Onestini. La reazione dell’ex tronista ha divertito i fan.

GF Vip: Edoardo parla di Soleil davanti a Luca

Entrato al GF Vip da una manciata di giorni, Edoardo Tavassi è già riuscito ad animare la Casa. Con la battuta sempre pronta e il sorriso stampato sul volto, il Vippone sta riscuotendo un grande successo, sia tra i coinquilini che tra i telespettatori. Nelle ultime ore, ha addirittura confessato il nome della donna dello spettacolo che maggiormente lo attrae. Parlando con Luca Onestini, Alberto De Pisis, Luciano Punzo, Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria, ha ammesso che è cotto di Soleil Sorge.

Questa confessione è arrivata davanti ad Onestini, ex fidanzato dell’influencer che è stato lasciato da lei proprio nel corso della sua partecipazione al GF Vip.

La confessione di Edoardo Tavassi su Soleil

Tavassi, parlando della Sorge, ha ammesso:

“Esteticamente mi fa morì, Soleil a me mi fa impietrire. Mi piace un botto. Il viso, fisicamente, ha tutte caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me”.

Edoardo è cotto di Soleil e farebbe carte false per stare con lei. Molto probabilmente, il Vippone non ha collegato l’influencer ad Onestini. Luca, sorridendo, ha risposto in modo esilarante.

La reazione di Luca Onestini

Onestini ha preso la palla al balzo e ha sganciato una frecciatina all’ex fidanzata. Ha tuonato:

“Ti devi buttare… È stata con gente peggio di te“.

Tavassi, a questo punto, si è reso conto della gaffe e, in tono scherzoso, ha risposto: “Chi è? Presentamelo“.