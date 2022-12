GF Vip, Edoardo Tavassi sempre più vicino a Micol: la proposta indecente

Edoardo Tavassi sembra essere sempre più attatto da Micol Incorvaia al GF Vip 7 e nelle ultime ore ha fatto una proposta indecente e ironica alla sua coinquilina che non è passata inosservata.

Edoardo Tavassi: la proposta fatta a Micol

L’attrazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip è stata evidente a tutti fin da subito e ormai i due fanno sempre più fatica a nascondere la loro reciproca alchimia. Nelle ultime ore all’interno della Casa Edoardo Tavassi ha storpiato le parole di una canzone lasciando intendere a Micol che gli sarebbe piaciuto fare l’amore con lei. La sorella di Clizia, divertita, ha riso alle parole del coinquilino ma ha preferito non commentarle.

Edoardo nei giorni scorsi non ha nascosto di essere attratto da lei e infatti ai suoi coinqulini ha detto: “Non è un inizio di una relazione, due persone che non si sono indifferenti che hanno cose in comune, c’è attrazione.

Io rispetto i pensieri di una donna. Qualunque esso sia il pensiero io lo rispetto. Noi non possiamo dare per scontato che la gente ragioni con la nostra testa. Io mi vivo la cosa che mi piace. Io e Micol qua stiamo una favola. Obiettivamente senza fare niente io ci sto da paura.”

I fan del programma sono curiosi di sapere se il rapporto tra i due si trasformerà in qualcosa di più o se resterà una semplice amicizia ma, al momento, sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.