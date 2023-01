GF Vip, Edoardo Tavassi sta male: cos'è successo

Edoardo Tavassi si è lamentato con gli altri concorrenti del GF Vip dopo aver mangiato la cena preparata da Dana Saber e dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua contenente del bicarbonato.

Edoardo Tavassi sta male al GF Vip: i dettagli

Edoardo Tavassi ha lamentato mal di pancia e problemi di stomaco dopo aver mangiato delle polpette preparate dalla coinquilina Dana Saber. A seguire, per aiutarlo a digerire, l’amico Daniele Dal Moro ha preparato per lui dell’acqua con bicarbonato, ma gli effetti non sarebbero stati per Edoardo quelli sperati e così il concorrente ha cercato sollievo vagando senza meta all’interno della Casa e finendo col sollevare l’ilarità degli altri concorrenti.

La storia con Micol

Nell’ultima diretta del GF Vip Edoardo Tavassi ha avuto un faccia a faccia con Clizia Incorvaia, sorella maggiore di Micol. L’influencer lo ha accusato di avere un atteggiamento fin troppo malizioso con Nicole Murgia, ma Edoardo ha replicato precisando di essere interessato solamente a Micol. I due sembrano essere più felici che mai e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare anche al di fuori del reality show.

“La nostra storia è reale, non abbiamo bisogno di fare cose eclatanti.

Il nostro veo è essere lì nel van a dirci le cose. Io so cosa ci diciamo, non mi interessa che lei lo dica pubblicamente. Sono cose nostre”, ha dichiarato nelle ultime ore Edoardo, che sembra aver trovato accanto a Micol la serenità.