Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso nuovamente.

Questa volta, i due sembrano davvero più lontani che mai, tanto che l’ex volto di Forum ha minacciato di denunciare la ragazza.

Tensione al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due hanno litigato ferocemente perché l’ex schermitrice non accetta che lui sia amico di Oriana Marzoli. L’ex volto di Forum, parlando con alcuni compagni d’avventura, ha sottolineato che la fidanzata è “pericolosa“, motivo per cui potrebbe denunciarla.

Edoardo ha raccontato:

“L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero. Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. Ripete ‘vergognatevi, non siete sensibili e siete un branco’. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa.[…] Lei è pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso. Se lei per passare come vittima mi accusa di metterle le mani addosso allora è una cosa gravissima”.