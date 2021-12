Al GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati baci ed effusioni sotto le coperte nel corso della notte: i video sui social.

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra l’attore Alex Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge lascia i fan sempre più interdetti, soprattutto dopo le ultime effusioni notturne che i due gieffini si sono recentemente scambiati.

GF Vip, effusioni notturne tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Vieni sotto le coperte”

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 dicembre, Alex Belli e Soleil Sorge si sono nascosti sotto le coperte l’uno accanto all’altra e, secondo i rumori che si sentono dai numerosi video che sono stati diffusi sui social media, si sono scambiati baci e coccole sotto le lenzuola.

In piena notte, infatti, Soleil Sorge si è avvicinata all’attore e gli ha sussurrato all’orecchio: “Vieni, mettiti qui sotto le coperte”.

L’uomo ha subito accettato l’invito di quella che ha più volte definito come la sua “amica speciale” e, nel rispetto del suo ruolo di “marito” innamorato di Delia Duran, è sparito sotto le coperte con la gieffina.

A questo punto, i telespettatori del Grande Fratello Vip che seguono la diretta live in notturna hanno postato clip e commenti volti a documentare quanto accaduto nella notte tra Alex Belli e Soleil Sorge. In particolare, attirati da strani movimenti e rumori provenienti da sotto le coperte, tutti i fan del programma sono convinti che la coppia si sia scambiata nuovi baci dopo quelli mostrati in diretta nazionale per dimostrare come ci si bacia sul set o il bacio più recente dato durante la Turandot.

Alcuni utenti, quindi, hanno postato messaggi come “Sono andati sotto le lenzuola. Dopodiché si sentono rumori di baci, ci sono anche altri video. Perché a loro di Delia e Superman non interessa”, “Al di là dei movimenti, i rumori a 0:18 e 0:28 non lasciano spazio a dubbi, il VAR conferma i limoni di Soleil e Alex” o, ancora, “Dalle mosse e quello che si sente si sono baciati e anche a lungo”.

GF Vip, effusioni notturne tra Alex Belli e Soleil Sorge: l’attesa per la prossima puntata del reality

Durante la prossima puntata del GF Vip, i fan attendono di ottenere spiegazioni sul rapporto tra i due concorrenti che ormai, in modo evidente per i telespettatori, è andato ben oltre la semplice “amicizia” continuamente rivendicata da entrambi.

La maggior parte degli appassionati del reality show Mediaset, tuttavia, è consapevole del fatto che sia Soleil Sorge che Alex Belli si faranno scudo con le solite frasi con le quali continueranno a negare l’evoluzione della loro relazione e la reciproca attrazione che li spinge l’una verso l’altro.