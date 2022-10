GF Vip, Elenoire annuncia il ritiro: “Me ne vado”

Elenoire Ferruzzi ha annunciato il suo ritiro dal GF Vip a seguito di quanto accaduto tra lei e Daniele Dal Moro.

Dopo la concente delusione vissuta con Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi ha deciso di lasciare la casa del GF Vip.

Elenoire Ferruzzi si ritira dal GF Vip

Nelle ultime ore al GF Vip ha avuto un acceso confronto con Daniele Dal Moro che le ha rifilato un clamoroso due di picche.

Nonostante Daniele sostenga di non aver avuto atteggiamenti fraintendibili con lei, Elenoire sostiene invece che con lui ci sarebbero stati baci, carezze e altri gesti che l’avrebbero indotta a pensare di poter vivere insieme a lui qualcosa di più che una semplice amicizia. Nelle ultime Elenoire si è sfogata con gli altri inquilini della Casa e, stufa di non essere creduta, ha affermato di essere intenzionata a lasciare lo show.

“Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono fuori. No che non sto scherzando me ne vado davvero”, ha tuonato, e ancora: “Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’. Non lo direbbero mai, pur essendo attratti in un modo forte e io sono stufa di sentire queste cavolate.

Che io passo sempre per pazza che si fa le storie e i viaggi. Quando un uomo si approccia con una trans – perché quella sono io – nega tutto.”

Lei e Daniele troveranno il modo di chiarirsi?