GF Vip, Elenoire asfalta Daniele: Signorini d'accordo con la Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, si è scagliata contro Daniele Dal Moro.

L’ex Vippona ha trovato dalla sua parte il conduttore Alfonso Signorini, che ha dato un consiglio al bel veneto.

Nei giorni scorsi, Elenoire Ferruzzi si è scagliata più volte via social contro Daniele Dal Moro. Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto leggere al diretto interessato uno dei suoi post. Poi, ha dato la parola all’ex Vippona:

“Io ho voluto molto bene a Daniele, ma ho capito col senno di poi che ha avuto un atteggiamento verso di me da stratega, ha fatto il suo gioco. Gli altri non contano nulla, tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico né altro. Un uomo così non lo voglio vedere neanche dipinto”.