GF Vip, Elenoire Ferruzzi è furiosa: “Con Daniele baci e toccamenti”

Elenoire Ferruzzi si è presa una cotta per Daniele Dal Moro al GF Vip ma, nelle ultime ore, ha scoperto di non essere ricambiata e questo l’ha mandata su tutte le furie.

Dopo che Daniele le ha spiegato di non poter avere con lei nulla più che un’amicizia Elenoire si è sfogata con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, affermando di non aver frainteso gli atteggiamenti del concorrente e di aver avuto con lei più intimità di quella che si avrrebbe in un’amicizia.

“Con lui c’è stato dell’altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati, le cose che ho detto io a lui, non le avevo mai dette a nessuno.

Lui a me e io a lui. Se c’è stato trasporto fisico? No, no quello no. Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni. Questo discorso va bene per Antonino e Ginevra, per me non deve andare bene. Per voi va bene, per me no. A prescindere, nessun uomo deve avere un’attrazione per me?”, ha tuonato Elenoire dopo aver litigato con Daniele.

Lo sfogo di Daniele

Daniele Dal Moro, dal canto suo, si è sfogato perché secondo lui non avrebbe avuto un atteggiamento fraintendibile nei confronti di Elenoire.

“La mia versione è la realtà. Io non ho mai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. Il modo in cui mi sono comportato non è fraintendibile da nessuna persona. Tanto meno da lei. Se ce l’hai con me, una persona ti chiede cos’hai, non mi dici che non hai voglia di parlare urlando.

Continua a fare le frecciatine, fino a quando uno perde la pazienza. L’unico modo per farsi rispettare da lei è alzare la voce, altrimenti lei ti urla sopra e pensa di avercela vinta”, ha dichiarato. I due troveranno il modo di chiarirsi al GF Vip?