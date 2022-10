GF Vip, Elenoire Ferruzzi shock: “Vorrei leccare le p***e di Antonino”

Elenoire Ferruzzi è finita nell'occhio del ciclone per alcune delle sue affermazioni sul conto di Antonino Spinalbese al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7 Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis si sono abbandonati ad alcuni commenti piccanti su Antonino Spinalbese che non hanno mancato di sollevare polemiche in rete.

Elenoire Ferruzzi: le parole su Antonino

Al GF Vip Elenoire Ferruzzi ha finito per attirarsi contro una marea di polemiche per alcuni commenti da lei fatti in merito a Antonino Spinalbese.

Insieme alla concorrente era presente Alberto De Pisis, che insieme a lei si è lasciato andare a commenti piccanti e osé sull’ex fidanzato di Belen, attuale concorrente del reality show. “Quanto vorrei leccare le p*lle ad Antonino. Ma proprio p*lle, sottop*lle e c*lo. Sì, mamma… Sarebbe di un eccitante…“, ha dichiarato Elenoire, mentre Alberto De Pisis – che era seduto sul letto proprio accanto a Antonino – gli ha detto: “No, sai amore sono preoccupato perché non vorrei avessi una reazione.

Non vorrei mai che poi ci sono io nel letto…“, e ancora: “Cresce molto? Me lo auguro. Ci sono quelli che sono piccoli e poi diventano dei razzi. Il tuo, amore, è di base piccolo. Tu lo sai che io faccio i raggi X“.

Le affermazioni fatte da Elenoire e Alberto nella casa del reality show non hanno mancato di sollevare polemiche in rete e, in tanti, si sono scagliati contro i due volti del reality show.

“Penso che sia il grande fratello più degradante che si sia mai visto in poche parole una schifezza”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Uno schifo così non si era mai visto né sentito”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per adesso la polemica in rete non sembra in procinto di placarsi.