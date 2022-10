GF Vip, Elenoire Ferruzzi usa Luca Salatino per far ingelosire Daniele Dal Moro: la Vippona ha preso l'ennesimo abbaglio.

Dopo aver ricevuto il due di picche da Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si è buttata su Daniele Dal Moro. La Vippona, parlando con una compagna del GF Vip, ha confessato che l’ex volto di Uomini e Donne è geloso di lei.

GF Vip: Elenoire usa Luca per far ingelosire Daniele

Elenoire Ferruzzi non ha alcun dubbio: Daniele Dal Moro è geloso di lei. La prova l’ha avuta parlando con Luca Salatino, usato proprio per provocare il fastidio dell’ex volto di Uomini e Donne. La Vippona si è detta parecchio interessata al compagno d’avventura e ha sottolineato che il fidanzato di Soraia è uscito dalle sue mire. Parlando con Carolina Marconi, Elenoire ha confessato che Daniele le ha rivelato di essere infastidito dalle confidenze che dà a Salatino.

La Ferruzzi ha raccontato:

“Io parlavo con lui, gli dà fastidio secondo me, lo vedo che gli dà fastidio. Io l’ho fatto apposta a parlare con Luca, che Luca ormai non… Cioè, gli voglio bene ma non è più quella cosa, capito? Stamattina è venuto appena sveglio, non ha dormito, aveva gli occhi gonfi, ha dormito poco”.