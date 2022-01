GF Vip, ennesimo confronto tra Delia e Alex: “Devi riconquistarmi”

Nel corso della trentaquattresima puntata del GF Vip si è assistito all'ennesimo confronto tra Delia e Alex. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 14 gennaio con la trentaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito all’ennesimo confronto tra Delia e Alex. Ecco cosa è successo.

Delia Duran nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Delia Duran. Prima, però, ha parlato del suo rapporto con Alex Belli. In particolare il conduttore ha chiesto: “Entri con la testa in solitaria nella Casa del Grande Fratello?“.

L’attrice a quel punto ha affermato: “Non è che ho chiuso questo rapporto che dura da tre anni, però ho parlato con Alex e siccome lui non ha capito tutto quello che ho sofferto ci diamo una pausa, ho deciso di prendere questo tempo per me, per riflettere.

L’unica cosa che dico è che se vuoi recuperare questo rapporto devi riconquistarmi, voglio i fatti“.

Delia Duran, le parole di Alex Belli

Dal suo canto Alex Belli ha deciso di dare un consiglio a Delia, tanto da affermare: “Sii te stessa, vivi, gioca, combatti per quello che siamo e per quello che sei“.

Per poi aggiungere: “Ritorna la donna che io ho conosciuto“. Mentre Adriana Volpe, intanto, ha commentato: “Lei vuole ricevere da te delle attenzioni”.

Delia Duran, il confronto con Soleil

In seguito si è assistito all’incontro con Soleil. Per l’occasione Delia ha dichiarato: “Non sono qui per andare contro di te, ma sono qui per parlare, per capire, sono qui, avremo il tempo per parlare, voglio conoscere tutti“. Soleil dal suo canto ha aggiunto: “Benvenuta, ma io non ho interesse.

Io e Alex siamo sempre stati coerenti“.