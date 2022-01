GF Vip, ennesimo confronto tra Delia e Soleil: ecco cosa è successo

Nel corso della trentacinquesima puntata del GF Vip si è assistito all'ennesimo confronto tra Delia e Soleil. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 17 gennaio con la trentacinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito all’ennesimo confronto tra Delia e Soleil. Ecco cosa è successo.

Delia, la trentacinquesima puntata del GF Vip

Nel corso della trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito all’ennesimo confronto tra Delia e Soleil. In particolare è stato mostrato un video con Soleil che, durante i brindisi per gli auguri a Alex ha affermato: “amato dentro e fuori la casa“. Belli, dal suo canto, ha commentato quanto successo tramite social.

Ma non solo, presente in studio ha aggiunto: “L’unica che mi difende è Soleil, il messaggio “per chi ha orecchie” è per te Delia che abbiamo passato tre anni insieme.

Ti lancio le frecciatine per farti capire che tutto quello che siamo non l’hai mai raccontato“.

Delia dal suo canto ha risposto: “Ti avevo chiesto di portarmi rispetto e non l’hai fatto, se mi chiedono nella casa cosa è successo io rispondo. Direi che non mi stai portando di rispetto, invece di preoccuparti della nostra relazione di preoccupi di come appari“.

Delia, il confronto con Soleil

Alfonso Signorini ha quindi chiesto a Delia e Soleil di raggiungere la Mistery Room per avere un confronto. Soleil ha quindi affermato: “Io sono qui a disposizione quando vuoi parlare ma non se devi continuare a farlo così. Sei venuta qui per ferire tuo marito e screditare il tuo matrimonio. Ti auguro di fare un bel percorso dato che non volevi altro, ma io non intendo cedere alla tue provocazioni“.

Delia ha quindi replicato: “Quando sono entrata qui nella casa ero una donna ferita, è normale che avendo un po’ di rabbia dentro era difficile spiegarmi, quando sei arrivata ti sei intromessa in un discorso, potevi chiedermi il permesso, io sono abituata a fare così“.

Delia, le parole di Alex Belli

Nella clip Soleil ha affermato di voler tutelare Alex ma fino ad un certo punto: “Spesso mi trovo a non essere io quella tutelata, in questi 4 mesi nel nostro rapporto ci siamo detti un sacco di cose in privato che resteranno tali perché io porto rispetto e onore. Quello che dico è non svegliare il cane che dorme“.

Delia ha quindi aggiunto: “Io penso di avere già le mie risposte pronte e vorrei un faccia a faccia con Alex e non ce la faccio più, queste continuo looping di confronti, mi dà tanto fastidio. Sono stanca di questa storia, l’unica cosa che ti chiedo Alex è che sei consapevole di quello scrivi è meglio prendere una decisione“.

Belli dallo studio è intervenuto dicendo: “Non c’è bisogno di un confronto con me. Hai avuto tre giorni per parlare con Sole, trovate un linguaggio“. Delia ha quindi concluso: “Ma chi sei tu per dirmi cosa devo fare? Se non c’è feeling… Sei un animale televisivo e continua a fare quello che fai“.