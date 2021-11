GF Vip, ennesimo scontro tra Delia e Soleil: “Sei una leonessa? Io sono una pantera”

Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip Delia Duran ha avuto un confronto con Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 12 novembre con la diciottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Delia Duran ha avuto un confronto con Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge, il rapporto con Alex Belli

Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio l’influencer, nel corso degli ultimi giorni si è riavvicinata molto all’ex Gianmaria Antinolfi, scatenando la reazione dell’attore.

I due comunque si sono chiariti e riavvicinati. Un rapporto, quello tra i due gieffini, che ha destato inevitabilmente l’attenzione di Delia Duran. Proprio quest’ultima ha avuto l’ennesimo confronto con Soleil Sorge.

Soleil Sorge, il confronto con Delia Duran

Ebbene, entrata in studio, Delia Duran, rivolgendosi a Soleil Sorge ha dichiarato: “Sei una leonessa? Io sono una pantera. Sei stata tu a provocare mio marito, se sei un’amica lo respingi se lui va oltre. Mettiti nei miei panni come avresti reagito? Lui ha anche le sue colpe ma sei tu ad averlo preoccupato”.

Soleil ha quindi replicato: “Devi chiedermi scusa per quello che mi hai detto. Pensa un po’ meno a me e un po’ più a tuo marito. Le tue parole sono insensate e fuori luogo, mi dispiace vedere la tua personalità scadente e bassa, se ti preoccupa questa complicità con Alex è perché ti preoccupa questa donna qui”.

Delia Duran ha quindi aggiunto: “Se non fossi venuta a fermarvi cosa avreste fatto?”.

Soleil, dal suo canto ha replicato: “Un paio di anni fa ti avrei aggredito come una leonessa, invece cerco ancora una volta di aiutare un amico e dirti che Alex non ha fatto nulla. Io se fossi una moglie mi vergognerei di fare una scenata come la tua. Sei peggio di una telenovela latino – americana“.

Soleil Sorge, la diciottesima puntata del GF Vip

Sempre nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, interpellata dal conduttore, Delia Duran ha affermato: “Io mi preoccupo di lei, perché è una manipolatrice, è una grande stratega.

Lei è innamorata di lui. Mi dispiace per Alex che è caduto nella sua trappola. Sono molto arrabbiata. Lui è molto attratto da lei a livello artistico, io voglio essere lì dentro”. Soleil ha concluso il confronto dicendo: “Se prima potevo avere un dubbio ora torno molto più serena per me perché non c’è la donna che di cui parla Alex. Ah ecco cosa vuoi … entrare nella casa”.