GF Vip, ennesimo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Con me hai chiuso”

Nel corso dell'ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito all'ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 8 ottobre con l’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito all’ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ecco cosa è successo.

Bruganelli, le dichiarazioni di Adriana Volpe su Magalli

La foto che Sonia Bruganelli ha fatto con Magalli continua ad essere ancora oggetto di discussione. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, Adriana Volpe, tornando sull’argomento, riferendosi alla Bruganelli e Magalli, ha dichiarato: “Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”.

Per poi aggiungere: “Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano. Ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche.

Ci sono due rinvii a giudizio“. Parole, quelle di Adriana Volpe, che non sono passate inosservate, con Alfonso Signorini che ha quindi deciso di dare il via all’ottava puntata del Grande Fratello Vip proprio soffermandosi sull’intervista dell’opinionista.

Bruganelli, le dichiarazioni dell’opinionista del GF Vip

Sonia Bruganelli, interpellata dal conduttore, ha dichiarato: “Il fatto che lei abbia così sofferto per una foto, il fatto che ne parla da settimane, sta rendendo questa foto una vittoria del Premio Pulitzer.

Sta diventando più famosa la foto che l’argomento della foto. Prima di parlare di solidarietà tra donne, di amicizie e di altro, pensaci. Io terminata questa avventura, io torno a fare il mio lavoro. Tu, con questa pubblicità, magari lavorerai e poi non lo so. Puoi parlare tutta la vita, ma con me hai chiuso. Hai esagerato“.

Bruganelli, la replica di Adriana Volpe

A quel punto Adriana Volpe si è giustificata affermando: “Doveva sdrammatizzare.

Se avesse sdrammatizzato, sarebbe finita lì. È ovvio che i giornalisti poi ti chiedono una reazione. Come tu ben sai, i giornali escono tempo dopo e una settimana dopo. La verità però viene a galla e le bugie hanno le gambe corte”. La Bruganelli ha quindi risposto: “Bella mia, anche altro viene a galla“.