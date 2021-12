Alcuni escrementi di topo sono stati trovati dai concorrenti del GF Vip all'interno della casa di Cinecittà.

Nella casa del GF Vip i concorrenti hanno trovato alcune tracce di escrementi (presumibilmente dei topi) in corridoio e in un letto. La questione ha generato un putiferio.

GF Vip: escrementi nella casa

Già nelle precedenti edizioni del GF Vip gli stessi telespettatori si erano accorti della presenza di alcuni topi all’interno della Casa del reality show.

La questione è tornata alla ribalta ora che, da alcune settimane, i concorrenti hanno rinvenuto alcune tracce di escrementi nella casa del GF Vip (e in particolare nel letto e nel corridoio). I concorrenti si sono subìto confrontati sulla possibilità di fare delle pulizie approfondite della casa di Cinecittà e intanto si vocifera che una squadra dedita alle pulizie possa entrare nelle prossime ore all’interno dell’appartamento. La presenza di topi, per il momento, non è stata confermata.

GF Vip: le condizioni di igiene

Nelle precedenti edizioni del reality show anche altri concorrenti si erano lamentati per le condizioni d’igiene della casa. Sulla questione si erano espressi anche Filippo Nardi e Tommaso Zorzi, che più volte hanno insinuato che la casa del programma non fosse abbastanza pulita.

GF Vip: le feste di Natale

Per la seconda volta i concorrenti del GF Vip trascorreranno le festività natalizie all’intenro della casa di Cinecittà, dove si attendono mirabolanti sorprese.

Oltre ai nuovi concorrenti entrati nelle scorse settimane, i volti vip starebbero preparando alcune sorprese per festeggiarare con i telespettatori il periodo natalizio. Alfonso Signorini – che nelle ultime ore è stato al centro di un duro scontro con Sonia Bruganelli – ha fatto sapere intanto che trascorrerà le feste di Natale da solo, nella sua casa in montagna.

Anche le opinioniste del reality show trascorreranno il Natale per conto proprio e il programma tornerà con le consuete dirette a ridosso del periodo delle feste.

In tanti si domandano se Sonia Bruganelli abbia fatto pace con Alfonso Signorini, e se sia disposta a tornare nel reality show. Nelle ultime ore hanno iniziato ad avvicendarsi voci riguardanti un presunto addio della conduttrice al programma tv (dovuto proprio al suo recente scontro con Alfonso Signorini). Sulla questione non sono ancora emerse conferme e per il momento Sonia Bruganelli ha preferito non svelare cosa sia accaduto tra lei e il conduttore durante la pausa pubblicitaria dell’ultima diretta.