GF Vip, ex moglie Andrea contro Nathaly: la donna lancia pesanti accuse alla vecchia rivale.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Nathaly Caldonazzo ha avuto un duro confronto con l’ex Andrea Ippoliti. L’ex moglie di quest’ultimo, dopo la messa in onda, ha riservato parole poco carine alla vecchia rivale.

GF Vip: ex moglie Andrea contro Nathaly

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono fatti conoscere come coppia in una passata edizione di Temptation Island. In quella occasione, l’uomo ha tradito la sua compagna con una tentatrice di 20 anni, mandato all’aria la relazione. Da quel momento, i due non si sono più visti e sentiti fino all’ultima diretta del GF Vip. Andrea, dopo aver sentito Nathaly parlare di lui in termini poco edificanti, ha chiesto un confronto con l’ex fidanzata.

Il face to face è andato malissimo, tanto che la Caldonazzo l’ha lasciato impalato in passerella. Dopo la messa in onda, però, l’ex moglie di Ippooliti si è scagliata via social contro l’ex rivale.

Nathaly e Soleil sono della stessa pasta

L’ex moglie di Andrea risponde al nome di Daniela e non appartiene al mondo dello spettacolo. Nonostante tutto, dopo aver visto il confronto tra il padre dei suoi 3 figli e l’ex compagna ha voluto dire la sua.

Via social, ha tuonato:

“Ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri tre figli? Non è tradimento? ‘Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa’: ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole“.

Daniela si riferisce alle parole poco carine che Nathaly ha riservato a Soleil Sorge, accusandola di aver rubato il marito a Delia Duran. Stando a quanto sostiene l’ex moglie di Ippoliti, la Caldonazzo ha fatto la stessa cosa con il padre dei suoi figli.

Una vecchia ruggine che torna a galla

Ai tempi della partecipazione di Andrea e Nathaly a Temptation Island, Daniela aveva già espresso il suo parere su quella che, a tutti gli effetti, era l’amante di suo marito. Con la partecipazione al GF Vip della Caldonazzo, l’ex moglie di Ippoliti non ha fatto altro che ribadire il suo pensiero. Non a caso, tra i commenti al post in questione, ha scritto: