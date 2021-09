GF VIP, festa nella casa: Francesca Cipriani incontenibile tra risate e sexy balletti

I VIP proseguono la loro giornata tra balli, musica e tanto divertimento. Francesca Cipriani incontenibile.

Questa volta spetta ad Ainett leggere la comunicazione del Grande Fratello: “Cari VIP, il Grande Fratello dà ufficialmente il benvenuto alla prima cena di gala di questa edizione” e prosegue dando il via alla grande festa.

Festa nella casa del GF VI

Parte la musica e Giucas Casella è pronto a fare il primo brindisi a questa nuova avventura che li accomuna. Dopo aver catturato l’attenzione di ciascuno di loro dice: “Facciamo un brindisi al Grande Fratello VIP” e, come buon augurio, esclama “Change! Change! Change!”, una tra le sue frasi più famose che, in coro, viene ripetuta da tutti i concorrenti.

Particolarmente su di giri si è mostrata Francesca Cipriani che non ha esitato un momento a cavalcare il buon Giucas tra le risate degli altri concorrenti.

Per questo primo sabato, la parola d’ordine è divertimento ed è proprio in questo modo che i VIP proseguono la loro prima festa nella Casa più spiata d’Italia. Tra un ballo e un bicchiere di vino, non mancano le varie iniziative dei concorrenti.

Alex e Aldo danno il via al gioco del limbo. Subito dopò però il giardino si trasforma in una vera e propria pista da ballo.

Scatenatissimi, i VIP proseguono questa bellissima serata.

La biancheria sparita

Nella casa del GF Vip Raffaella Fico si sarebbe accorta di aver smarrito della biancheria intima a cui sarebbe stata particolrmente affezionata e così la showgirl avrebbe iniziata a cercare i capi in questione, senza successo.