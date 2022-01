Gf Vip, finita la love story tra Alessandro Basciano e Sophie? “Io e te non stiamo più insieme”

"Sono stanca. Elenchi sempre le cose che non ti piacciono", si sfoga Sophie. Basciano ha subito replicato e tra i due sembrano esserci nuove incomprensioni.

Lei piace per il suo fascino provocatore e la sua bellezza travolgente. Lui, una delle vere new entry del programma, fa strage di cuore. Nella casa di Cinecittà, come sempre, sbocciano nuovi amori, ma non mancano i litigi più spietati.

Ad animare la cronaca rosa nostrana sono due protagonsiti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dal momento del suo ingresso, Alessandro Basciano ha confessato di essere interessato a Sophie Codegoni, dalla quale è stato subito rapito. Con l’arrivo dell’ex protagonista di Uomini e Donne, anche la gieffina non ha avuto occhi per altri ragazzi (dimenticando in fretta Gianmaria). Alessandro ha chiesto a Sophie di diventare ufficialmente fidanzati. Lei imbarazzata sembra aver accettato, eppure non mancano le incomprensioni.

L’ultima discussione tra i due ha scombussolato i loro equilibri e la loro love story pare sia giunta al capolinea. Cos’è successo?

Gf Vip, Alessandro e Sophie di nuovo single?

Protagonisti, tra gli altri, della puntata di lunedì 10 gennaio 2022, tra Alessandro e Sophie è scoppiato un nuovo litigio per via di una battutina che alla gieffina proprio non è piaciuta.

La sintonia che li univa sembra diminuita e diversi ostacoli sembrano tappezzare la loro relazione.

I due sono tornati single?

“Io non ho vent’anni. Ti voglio bene, ma non ho vent’anni quindi ti dico le cose come stanno”, ha detto Alessandro a Sophie. I due, chiacchierando in giardino, hanno acceso un nuovo dibattito. A Basciano, infatti, sembra non piacere la titubanza della coinquilina, che preferisce procedere senza fretta.

“Io pure ti dico come stanno.

Questo discorso mi sembra fuori luogo, non è che ti posso portare la luna Alessandro. Io sono stanca. Elenchi sempre le cose che non ti piacciono. Penso che le cose vengano spontanee. Stai correndo perché sono 20 giorni che ci stiamo conoscendo“, ha replicato Sophie.

Gf Vip, Alessandro e Sophie: “Può essere che non siamo fatti l’uno per l’altra”

I fan sono pronti a scommettere che Alessandro tornerà presto sui suoi passi, riconquistando il cuore di Sophie (che continua a pensare a lui). Tuttavia, non mancano i problemi e, per questo motivo, Basciano si è detto di nuovo single (pochi giorni dopo il fidanzamento). Infatti, ha commentato: “Già che tu parli così, metti i paletti. Le cose vengono dal cuore e naturali. Può essere che non siamo fatti l’uno per l’altra. Io ti ho chiesto di difendere se c’è qualcosa tra noi. Forse sei tu che ti stai facendo i film visto che sei qui da 4 mesi. Ho detto solo che se si crea un sentimento qua dentro dobbiamo difenderlo. Sai cosa capisco? Che se sei stanca anche perché sei qui da 4 mesi e ti piace una persona tu comunque la vuoi conoscere. Tu pensi che ti vengo dietro Sophie? Voglio creare un equilibrio giusto, ma non così da bambini di 12 anni. Ufficialmente, io e te non stiamo più insieme“.

“Sto per i fatti miei, ho bisogno di star da sola Ale”, è la reazione di Sophie.