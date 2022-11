GF Vip, Fiordelisi contro Nikita: lo sfogo

Nella casa del GF Vip a quanto pare non corre buon sangue tra Nikita Pelizon e le sue coinquiline e, nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro di lei.

Nikita Pelizon contro Antonella Fiordelisi

A quanto pare non vi è alcuna simpatia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al GF Vip e, nelle ultime ore, confrontandosi con Sarah Altobello e con Oriana Marzoli, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha espresso un giudizio piuttosto amaro nei confronti dell’influencer che, a quanto pare, non ispirererebbe fiducia a nessuna delle tre. “Ha ragione Antonino, sta uscendo fuori per quello che è. Io non ci voglio più avere nulla a che fare con lei.

E vi dico anche che a Luca Onestini di lei non frega nulla”, ha affermato Antonella, e ancora: “Io sono qui con lei da due mesi, non mi è mai stata antipatica, ma non riesco a legarci con lei”.

In tanti sono curiosi di sapere se, nel corso della prossima diretta, Alfonso Signorini mostrerà a Nikita ciò che pensano di lei le sue compagne d’avventure e, al momento, un chiarimento tra le tre sembra essere da escludere.

Nikita Pelizon e Luca

Al GF Vip Nikita Pelizon sin è dichiarata a Luca Onestini e in tanti sono curiosi di sapere cosa potrebbe succedere all’interno del programma tv se rientrasse l’ex fidanzata del modello, Ivana Mrazova. La voce è diventata sempre più insistente nelle ultime ore ma al momento resta senza conferme.