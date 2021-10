Gf Vip: Francesca Cipriani pensa all’intervento di una psicologa per i problemi alimentari di Lulù

Sempre più preoccupata per i problemi alimentari di Lulù, Francesca Cipriani ha chiesto l'intervento di una specialista per aiutare la coinquilina

È purtroppo evidente che Lulù Selassié stia mostrando grandi fragilità nella Casa del Grande Fratello Vip, palesemente collegate a un passato tremendo. Francesca Cipriani si è infatti accorta che la principessa etiope si chiude in bagno dopo i pasti per vomitare, così nelle scorse ore ha deciso di parlare del problema con Raffaella Fico e Sophie Codegoni.

L’ex Pupa ha dunque sottolineato come la giovane gieffina abbia bisogno di aiuto, invocando l’intervento di una psicologa.

Probabilmente dopo quello che ha subito a 15 anni(persecuzioni, ricatti e violenze) avrà iniziato ad avere molti problemi con se stessa e in famiglia hanno cercato di essere accondiscendenti con lei… È questo quello che sta uscendo,anche la cosa che vomita dopo mangiato#GFVip https://t.co/k1btOJJbM9 — Marizzita3 (@Marizzita_) October 7, 2021

Ma è vera questa storia di Lulù che vomita dopo i pasti?

Se così fosse, spero non resti indifferente.

Queste sono cose molto serie.#GFvip — ViperaGentile (@vipera_gentile) October 7, 2021

Le Vippone sempre più preoccupate per Lulù

Dal canto suo, Sophie ha ricordato come anche Andrea Casalino abbia affrontato Lulù proprio su tale argomento: “Non sono cose da sottovalutare. Andrea le aveva detto tutto in modo esplicito, […]. Le aveva chiesto come mai andasse in bagno dopo aver mangiato. […] In questi casi bisogna avere una delicatezza infinita, perché si tratta di un disturbo grave”.

se lulù vomita dopo ogni pasto devono fare qualcosa, sono cose serie non da prendere sotto gamba. #gfvip — giadᴴ ◟̽◞̽ 🍂 (@aetherayn_) October 7, 2021

Anche sui social non sono mancati gli appelli dei fan nel chiedere un intervento per la giovane e assai sensibile inquilina della Casa.