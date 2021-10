Gf Vip: Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù e Nicola Pisu lo mangia

Un dente perso nel dessert da Francesca Cipriani è stato mangiato da Nicola Pisu: il racconto dell'assurdo episodio avvenuto al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip 6 è successo l’incredibile. Pare infatti che nelle scorse ore Francesca Cipriani abbia addirittura perso un dente, ritrovato in maniera rocambolesca da Nicola Pisu. Sembra poi che il gieffino lo abbia gettato nel secchio della spazzatura dopo averlo ingerito insieme al dessert, suscitando peraltro il rammarico dell’ex Pupa.

“Me lo devo riattaccare, adesso come faccio? Hai mangiato il mio dente? Cosa ci faceva il mio dente nel tiramisù? […] Se l’hai rotto tu con i tuoi denti, non posso più farci nulla. Che storia ragazzi, questa è proprio assurda”. Queste dunque le affermazioni della bombastica showgirl, che stanno ovviamente facendo il giro del web.

Il fatto che il dente di Francesca Cipriani sia caduto nel tiramisù e in qualche modo sia finito in bocca a Nicola Pisu deve finire negli annali, aiutatemi a dire iconicità #gfvip pic.twitter.com/2lsq4LPfy1

Dal canto suo, Nicol ha precisato: “Non pensavo fosse un dente all’inizio. Mentre mangiavo il tiramisù sentivo qualcosa di duro. L’ho mangiato, ma l’ho spaccato. […] L’ho morso e un pezzo del tuo dente mi si è incastrato in mezzo ai denti […]. L’ho appoggiato sul tavolo e ho detto ‘oddio è un dente’. Così ho chiesto a Casella e mi ha detto era il dente che aveva perso Francesca Cipriani.

Mangiavo con gusto e ho preso questa cosa strana”.

So che la domanda può essere strana… ma come ha fatto Francesca a perdere un dente in un tiramisù che poi è stato mangiato da Nicola?

In quale preciso momento le è caduto? #gfvip pic.twitter.com/SoQwnJnvdh

— Elena_Siena 🌺 (@Elena_Siena_) October 10, 2021