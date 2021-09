Gf Vip, Francesca Cipriani piange nel letto: cos’è successo alla showgirl?

Cattivo risveglio per la chiacchieratissima Francesca Cipriani: le telecamere della casa più spiata d'Italia la inquadrano in lacrime appena sveglia.

I fan sono abituati a vederla allegra e solare, sempre comica ed esuberante, ironica e travolgente con la sua personalità sicuramente unica. Tuttavia, Francesca Cipriani ha abituato anche alle lacrime: dopo l’Isola dei Famosi, è successo persino nella casa del Gf Vip, dove piange di prima mattina, nel letto.

Gf Vip, Francesca Cipriani piange da sola

Si era appena svegliata e le telecamere della casa di Cinecittà hanno subito immortalato la showgirl mentre si asciugava le lacrime.

Era sola nel letto e si è lasciata andare in un pianto.

Francesca Cipriani piange appena sveglia

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata, ma fa già parlare.

Le prime antipatie sembrano delinearsi, ma i fan sperano soprattutto in nuovi amori. Molti gieffini si sono lasciati andare a dichiarazioni personali, chi commuovendo i compagni (come Manuel Bortuzzo) e chi suscitando reazioni delle ex (come Tommaso Eletti). I concorrenti cominciano a conoscersi e non mancano i momenti di nostalgia, tra commozione e pianti.

È successo anche a Francesca Cipriani. Oltre a essere stata rimproverata da Katia Ricciarelli, la giornata della showgirl nota ormai la grande pubblico sembra sia iniziata all’insegna della tristezza e dello sconforto. La Cipriani si è svegliata da sola nella camera da letto, ha raccolto la lunga chioma in due code e ha iniziato a piangere, provando a nascondere le lacrime dietro un paio di occhiali scuri.

Nella stanza non c’era nessuno e nessuno quindi ha potuto consolarla.

Francesca Cipriani piange nel letto, cos’è successo

Nonostante Francesca Cipriani si sia svegliata in lacrime, non ha chiarito il motivo. Resta quindi sconosciuta la causa che ha provocato il pianto della nuova gieffina, ma i fan temono si sia trattato di un momento di nostalgia.

Magari, nel corso della seconda puntata del reality, verrà fatta chiarezza.