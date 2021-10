GF Vip, Francesca Cipriani strappa una ciocca di capelli a Giucas Casella

Francesca Cipriani și è letteralmente scatenata dopo aver visto incontrato il fidanzato Alessandro all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani si è letteralmente scatenata dopo aver incontrato, seppur brevemente, il fidanzato Alessandro Rossi. La gioia per la show girl è stata tanta che, nella foga, ha strappato una ciocca di capelli dell’illusionista Giucas Casella. Una volta resasi conto di quanto successo la show girl si è subito scusata con l’illiusionista.

“Si vede che non porti il parrucchino” ha affermato il conduttore Alfonso Signorini tra gli stridulii e le risate nella casa.

Cipriani capelli Giucas Casella, un incontro breve ma intenso per la showgirl

Piccolo imprevisto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Francesca Cipriani ha potuto finalmente rivedere il fidanzato Alessandro Rossi in un momento molto intenso, ma allo stesso tempo molto romantico.

“Io faccio il tifo per te, sono sempre qui per te. Io ti amo da morire. Hai fatto tanti sacrifici per essere qui oggi. Vorrei stare tutti i giorni con te, ma io faccio il tifo per te. Sei la ragazza migliore del mondo.

Hai un cuore e una sensibilità uniche. Ti penso, sei la mia anima gemella. Ti amo da morire, ci sono sempre per te”, sono le parole di Alessandro Rossi dirette verso la fidanzata, che con questa dedica ha voluto mostrargli il suo amore.

Cipriani capelli Giucas Casella, un imprevisto finito tra le risate

L’imprevisto è arrivato dopo questo momento romantico con Francesca Cipriani che presa dall’emozione, ha strappato una ciocca di capelli all’illusionista Giucas Casella nell’abbraccio generale con gli altri concorrenti della casa.

“Portate via Francesca”, dichiarato Alfonso Signorini che ha ripreso la show girl subito dopo il termine del colloquio, ed è stato lì che nella casa del Grande Fratello è piombato il caos. Tra le urla e le risate, ad un certo punto si è sentito distintamente Giucas Casella urlare.

Cipriani capelli Giucas Casella, il botta e risposta tra i due concorrenti

Immediatamente tra i due concorrenti è nato un piccolo “botta e risposta” con la showgirl che ha chiesto scusa per avergli fatto del male involontariamente. “Ma cosa c’entro io? Mi ha fatto male…”, sono le parole di Giucas Casella, tutto dolorante. Tutto ad ogni modo è ritornato “alla normalità” con il conduttore Alfonso Signorini che ha cercato di calmare le acque sdrammatizzando per quanto appena successo: “Ti ha strappato una ciocca? Si vede che non porti il parrucchino!”.