GF Vip, Francesca Cipriani su Tina Cipollari: “Ha vicino persone cattive”

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip il conduttore ha mostrato a Francesca Cipriani un post di Tina Cipollari. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 27 settembre con la quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Francesca Cipriani e il fidanzato. Ma non solo, il conduttore ha mostrato anche un post di Tina Cipollari.

Ecco cosa è successo.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Francesca Cipriani. Concorrente ufficiale della nuova edizione reality, nella clip di presentazione ha dichiarato: “Sono famosa? Diciamo che sono conosciuta al pubblico. La mia massima aspirazione della vita è cambiare il mondo. […] Come farò in casa senza i social? Si può vivere, basta che c’è la cioccolata”. Ha quindi proseguito: “Sono molto aggiornata sulla nostra società, seguo diversi siti di informazione […] Il Presidente del Consiglio? Non è Mattarella, ah no, l’ex allenatore di calcio Conte!”.

Francesca Cipriani, la quinta puntata del GF Vip

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani è stata invitata in Mistery Room, dove ha parlato del suo amore per Alessandro. “È l’amore della mia vita”, ha affermato l’inquilina della casa più spiata d’Italia. Proprio in settimana la coppia ha attirato l’attenzione degli appassionati del programma, quando il fidanzato ha voluto mostrarle il proprio sentimento andando fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip a gridare parole d’amore.

Parole che non sono passate inosservate, con la Cipriani che ha cominciato ad urlare per poi buttarsi a terra. Ha quindi esclamato: “Ti amo amore, per tutta l’eternità“. Proprio il ragazzo, nel corso di un’intervista a Rtl 102.5 ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti ad una cena. È nata una bellissima storia d’amore. Con la sua dolcezza mi ha preso per mano. Lei è la ragazza giusta”.

Francesca Cipriani, il post di Tina Cipollari

Sempre nel corso della quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un post di Tina Cipollari, che la definisce ridicola. Francesca Cipriani a quel punto ha spiegato: “Non è Tina. Tina mi vuole bene, ma ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. Tina l’ho conosciuta e mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso delle cose bellissime su di lei. Non è lei a scrivere, ma lei che è stata consigliata perché ci sono persone vicino a lei che mi hanno fatto del male. Lei è stata indirizzata a dire queste cose di me. Purtroppo c’è tanta gente cattiva e anche a livello di amicizie ho avuto persone cattive accanto”. Il conduttore Alfonso Signorini ha quindi commentato: “Non ho capito niente ma ci credo”.