Gf Vip, Francesca Cipriani torna con il neomarito Alessandro. Signorini: "Emozione unica"

Nella puntata del Gf Vip del 12 dicembre c'è stato spazio per le sorprese. Francesca Cipriani e il suo fresco sposo sono arrivati in studio.

Nei giorni scorsi Francesca Cipriani è convolata felicemente a nozze con il compagno Alessandro Rossi.

La showgirl ed ex gieffina ha fatto il suo ingresso nello studio. Per i due sposini lo studio del Gf Vip ricopre un significato tutto particolare: proprio l’anno prima il neomarito aveva chiesto alla sua Francesca di sposarla.

Il conduttore Alfonso Signorini che ha accolto calorosamente i due sposi. A sorpresa è arrivata Katia Ricciarelli. Per l’occasione la cantante lirica si è esibita sulle note dell’Ave Maria.

Gf Vip, Francesca Cipriani arriva in studio con il marito Alessandro Rossi

Francesca Cipriani, arrivata vestita da sposa in studio era apparsa davvero raggiante ed emozionata. Con il volto illuminato ha dichiarato: “Mi è stata fatta la proposta proprio qua, al Grande Fratello e dopo un anno, il nostro sogno si è avverato”. Con un leggero sorriso ha poi aggiunto: “Staremo insieme anche da morti, per l’eternità e anche dopo”.

Alfonso Signorini: “Un’emozione unica”

Nel frattempo Alfonso Signorini ha dichiarato: “È un’emozione veramente unica, ha ragione Alessandro. È un’emozione che rivivremo stasera perché loro sono freschi di nozze, perché alle loro nozze purtroppo non hanno potuto partecipare proprio tutti. Io per primo, assente giustificato. Ma anche Katia Ricciarelli che avrebbe dovuto cantare l’Ave Maria. Alcune note stonate ci sono state, ma non hanno offuscato la felicità di queste due meraviglie”.