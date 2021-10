GF Vip, frase razzista di Manuel Bortuzzo: la reazione di Lulù

Manuel Bortuzzo ha pronunciato una frase razzista all'interno del Grande Fratello Vip. La reazione di Lulù ha spiazzato il pubblico a casa.

GF Vip, frase razzista di Manuel Bortuzzo: pronunciata la N-word

I fan del Grande Fratello Vip non hanno apprezzato una frase detta da Manuel Bortuzzo, che ha pronunciato la N word davanti a Lucrezia Hailé Selassié.

La principessa si era molto arrabbiata con Soleil Sorge per il presunto insulto a sfondo razzista, ma di fronte alle parole usate da Bortuzzo ha reagito con estrema leggerezza. I telespettatori hanno subito notato questo tipo di reazione e hanno chiesto provvedimenti. La N word è bandita e non solo al Grande Fratello Vip. Quest’anno il regolamentoè molto più permissivo rispetto alle precedenti edizioni, ma la parola detta con leggerezza da Manuel ha colpito tutti, soprattutto perché ha sempre ribadito la necessità di non discriminare.

GF Vip, frase razzista di Manuel Bortuzzo: le parole

I fan del Grande Fratello Vip si sono molto arrabbiati, non tanto per lo scivolone di Manuel Bortuzzo, probabilmente fatto con grande leggerezza, quanto per la reazione di Lucrezia Hailé Selassié. La principessa ha reagito in modo molto tranquillo, eppure qualche giorno prima ha sfogato tutta la sua rabbia contro Soleil Sorge per una frase che secondo alcuni concorrenti era da considerare razzista.

“Lei dovrebbe stare in mezzo agli afro-ne..i americani” ha esclamato Manuel, parlando di Clarissa Selassié. Come reazione, la principessa Lulù si è limitata a ridere di gusto.

GF Vip, frase razzista di Manuel Bortuzzo: l’accusa

Gli spettatori non hanno apprezzato la reazione di Lulù, visti soprattutto i precedenti. Per questo l’hanno accusata di aver ingigantito tutto contro Soleil, allo scopo di mettere in difficoltà l’influencer, considerata un personaggio molto forte.

In tanti stanno chiedendo che Jessica venga separata dalle sorelle come concorrente in casa, in quanto pensano che la presenza di Clarissa e Lulù la stia danneggiando.