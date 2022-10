Gegia ha accusato Marco Bellavia di averle fatto delle avance nel letto. Per questo motivo, gli avrebbe dato del matto, sottolineando che “non stava bene”.

Ha sconvolto i fan del GF Vip Gegia nel momento in cui ha affermato di aver detto a Marco Bellavia di non stare bene dopo che l’ex concorrente le aveva fatto delle avance mentre erano a letto insieme.

GF Vip, frase shock di Gegia su Marco Bellavia: “Voleva fare cose nel letto con me”

Tutti nella Casa del Grande Fratello Vip stanno invitando Gegia, in modo più o meno esplicito, a smettere di esprimere la propria opinione sulle questioni più delicate. Soprattutto, le è stato detto di non parlare di Marco Bellavia. La concorrente, però, proprio non riesce a evitare certi argomenti e, nelle ultime ore, è riuscita a far schizzare alle stelle il malumore che continua a serpeggiare sui social su quanto accaduto tra i vipponi e l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Mentre parlava con Charlie Gnocchi, la gieffina ha nuovamente affrontato l’argomento, soffermandosi sull’abbandono di Bellavia e sull’attacco che gli ha rivolto prima che lasciasse la Casa. “Con questo fatto di Marco tutti dicono ‘che merd* che è Gegia’”, ha esordito. “Voleva fare cose nel letto!”, ha sbottato d’un tratto, lasciando sbigottito Gnocchi.

Continuando ad accusare Marco di averle fatto delle avance nel letto, Gegia ha precisato: “Perciò gli ho detto che non stava bene.

Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘Sei matto? Tu non stai bene’. Io scherzavo, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso”.

L’ira dei fan sui social

Le parole di Gegia hanno gettato altra benzina sul fuoco, facendo insorgere il web. Molti utenti hanno scritto sui social che la gieffina abbia cominciato ad arrampicarsi sugli specchi pur di uscire pulita dalla situazione, altri sostengono che abbia inventato l’accusa per essere salvata dal pubblico dopo essere finita in nomination mentre altri ancora vorrebbero che tacesse e smettesse di parlare di Marco Bellavia dopo gli atti di bullismo che si sono verificati all’interno del loft di Cinecittà.

Alcuni utenti, inoltre, hanno scritto commenti come “Gegia delira!” oppure “Vedo che ha capito tutto quanto ieri le hanno detto che deve imparare a tacere”.

Intanto, le parole della concorrente potrebbe aprire un’altra delicata parentesi che potrebbe essere affrontata da Alfonso Signorini nella diretta di lunedì 10 ottobre.