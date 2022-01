Gf Vip, gaffe di Alfonso Signorini durante il daytime: imbarazzo in studio

Pronto per dare alcune anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato protagonista di una gaffe in diretta.

Venerdì 14 gennaio va in onda una nuova puntata del Gf Vip: a dare le prime anticipazioni, a poche ore dalla diretta, è il padrone di casa. Questa volta, tuttavia, Alfonso Signorini è stato protagonista di una gaffe che i fan non hanno fatto proprio passare inosservata.

Nella casa del Grande Fratello Vip sbocciano nuovi amori e le incomprensioni faticano ad attenuarsi.

I telespettatori sono curiosi di conoscere in anteprima alcune anticipazioni: quali saranno le sorprese per i vipponi? E quali le questioni che dovranno essere affrontate nel corso della serata? A svelare qualche anticipazione è Alfonso Signorini, che nel daytime è stato protagonista inconsapevole di una gaffe.

Capita anche ai più esperti padroni di casa: sul piccolo schermo, capita di non sentire cosa accade dietro le quinte, di non riuscire a sentire cosa viene detto da chi è in regia o dai tecnici dietro le telecamere.

È successo lo stesso al conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini. Così si è reso protagonista di una gaffe in diretta: il celebre direttore di Chi non sapeva di essere in onda ed era distratto dalla doccia di Basciano.

Non poteva passare inosservata la gaffe di Alfonso Signorini, proprio quando era pronto a dare le anticipazioni sulla nuova puntata serale. A interessare i telespettatori sono anche le novità che animano la casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia.

In puntata si parlerà di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, della new entry Kabir Bedi, fino alla delusione di Gianmaria, all’ingresso di Delia e alle parole di Katia Ricciarelli, che pare non stia più bene nella casa di Cinecittà.