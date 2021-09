Gf Vip, gaffe di Alfonso Signorini: si dimentica dei ‘Prelemi’

La gaffe di Alfonso Signorini su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto discutere i fan della coppia.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo visto in onda una gaffe di Alfonso Signorini relativa ai Prelemi: la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una dimenticanza che ha suscitato le reazioni negative dei fan dei due ragazzi.

Nel dimenticare le vicissitudini degli inquilini della Casa (il reality ricordiamo che è iniziato da poche settimane), Alfonso si è dimenticato di parlare di Pretelli e Salemi. Andiamo però per gradi. Signorini ha iniziato a parlare del bacio tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia. Ha quindi voluto ricordare tutti gli amori sbocciati all’interno della Casa, rivolgendosi alle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, al pubblico in studio e, ovviamente, ai telespettatori.

Gaffe di Alfonso Signorini: la dimenticanza che fa discutere

Alfonso Signorini, nel corso del suo elenco degli amori nati nella casa del Grande Fratello Vip, ha ricordato i teneri baci tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, dimenticandosi però di quelli tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Pier, in realtà è stato menzionato, ma solamente per il bacio con Elisabetta Gregoraci. Come ricorda, tuttavia, 361magazine, il bacio in questione era stato dato solamente durante una prova organizzata dal reality Mediaset.

Gaffe di Alfonso Signorini: il bacio tra Giulia e Pierpaolo

A tutti può capitare una dimenticanza, tuttavia, tanto è bastato per far esplodere le discussioni sui social da parte dei fan dei Prelemi. Il bacio sotto il vischio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto emozionare i fan del programma, Del resto si sa, gli italiani sono un popolo passionale. Gli utenti si son scatenati tuttavia con critiche e giudizi negativi nei confronti del conduttore per non aver menzionato i Prelemi.

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo è nata, precisamente, nel corso dell’edizione del Grande Fratello Vip 5.

Gaffe di Alfonso Signorini: l’intervento di Matteo Evandro Manzini

Tra gli amici di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli è intervenuto Matteo Evandro Manzini, che tramite un tweet chiede ad Alfonso Signorini: “Scusa Alfonso ma di quali baci ti stai ricordando…? Ma siamo seri??”. Questi alcuni commenti al tweet di Manzini: “Non so perché Giulia lavora per lui. Gli regala solo ascolti, non so perché questo schifo continua dopo un anno, una pagliacciata”; “Dai ma palesemente lo fa apposta… Manca proprio di rispetto a Giulia.. Ha citato gli zengavo ‘.. La gregoraci ma non giulia e Pier…. No comment”; oppure: “Quando ha cominciato a parlare di baci, ho detto alla mia mamma “vuoi vedere che cita solo quel misero bacio tra Pierpaolo e mrs Briatore? ” E taaaac detto fatto.. Cioè è passato un anno tra poco e ancora non hanno digerito il boccone, s*****”.