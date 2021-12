La gaffe di Katia Ricciarelli con Manuel, Soleil e Nathy: "Siete più belli in piedi"

Gaffe natalizia per Katia Ricciarelli nei confronti di Manuel Bortuzzo. “Siete più belli in piedi” ha commentato, dimenticandosi di un importante particolare.

Katia Ricciarelli a capo del coro natalizio del Gf Vip

C’è aria di festa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I vipponi, addobbati per le feste, hanno voluto fare gli auguri intonando canzoni natalizie.

A capo del coro è stata messa Katia Ricciarelli, che ha coordinato le ugole più o meno d’oro presenti nella casa e la disposizione dei concorrenti, con l’intento di creare un armonioso quadretto natalizio. Proprio su come disporre i concorrenti la Ricciarelli ha commesso uno scivolone di stile.

Katia Ricciarelli e la caduta di stile con Manuel Bortuzzo: “Siete più belli in piedi”

Pronti a intonare canzoni natalizie, alcuni coinquilini della casa del Gf Vip si sono disposti su alcune sedute.

Ma Katia Ricciarelli non ha gradito l’iniziativa, e ha sbottato contro Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo, che erano sedute: “Siete più belli in piedi“. Le due, però, si erano sedute vicino a Manuel Bortuzzo, in sedia a rotelle, per non metterlo a disagio a causa delle sue condizioni. Dopo il commento infelice di Katia, le due si sono guardate: Nathaly è rimasta in silenzio e Soleil ha provato ad abbozzare una spiegazione che però non ha convinto molto la Ricciarelli, che alla fine ha lasciato perdere.

Katia Ricciarelli e la gaffe su Bortuzzo

Nonostante la caduta di stile, Katia Ricciarelli è riuscita a mettere in piedi un coro dignitoso. “Abbiamo pensato di mandare una carezza, un abbraccio a tutti voi che ci seguite, ma soprattutto alle nostre famiglie“ ha spiegato Manila Nazzaro.