GF Vip, George Ciupilan e Luca Salatino in lacrime: i motivi

George Ciupilan e Luca Salatino hanno vissuto un momento di nostalgia al GF Vip e si sono consolati a vicenda.

GF Vip: Luca Salatino in lacrime

Dopo una seduta di allenamento al GF Vip Luca Salatino si è abbandonato alle lacrime e ha vissuto un momento di profonda nostalgia pensando alla fidanza Soraia Allam Ceruti, che continua a fare il tifo per lui da casa.

George Ciupilan si è stretto al suo coinquilino e, in silenzio, ha cercato come poteva di consolarlo. In tanti sui social hanno condiviso il video del momento in cui i due concorrenti si sono stretti l’uno accanto all’altra e hanno espresso la loro solidarietà nei loro confronti. Luca Salatino non ha mai smesso neanche per un momento di pensare alla fidanzata che lo attende a casa e, durante la sua permanenza al GF Vip, ha più volte espresso la sua nostalgia nei suoi confronti.

La diretta del GF Vip

L’ultima diretta del GF Vip è stata particolarmente difficile per i concorrenti ed è costata la squalifica a Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash per Giovanni Ciacci. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i concorrenti riusciranno a ristabilire un equilibrio all’interno della casa dopo gli ultimi sviluppi avvenuti in diretta tv e intanto alcuni di loro (come Sara Manfuso) hanno manifestato il desiderio di abbandonare anticipatamente il programma.