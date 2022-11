Alcuni concorrenti del GF Vip hanno offeso George Ciupilan.

Al termine dell’ultima diretta, in molti si sono ritrovati a commentare l’atteggiamento dell’ex partecipante de Il Collegio, paragonandolo ad un “cartonato“.

George Ciupilan, all’inizio del GF Vip, era uno dei concorrenti preferiti dai telespettatori e dagli stessi abitanti della Casa. Con il passare delle settimane, però, il ragazzo si è chiuso sempre di più in se stesso, staccandosi da tutte le dinamiche del reality.

E’ per questo che, al termine dell’ultima puntata, alcuni concorrenti si sono ritrovati a parlare di lui, ma non sono riusciti a pesare le parole.

Antonino Spinalbese, Luca Salatino ed Edoardo Tavassi si sono ritrovati a parlare di George. Secondo l’ex di Belen Rodriguez è difficile evitare di nominarlo perché non partecipa a nulla di ciò che accade in Casa. Luca e Tavassi hanno paragonato Ciupilan ad un “cartonato“, mentre Antonino ha dichiarato:

“È davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai la bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anch’io certe volte non ho pareri su altre cose. Però ogni tanto avrai una tua opinione no?”.