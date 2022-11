GF Vip, Giaele dà una lezione ad Antonino: reazione inaspettata

Giaele De Donà ha dato una lezione da standing ovation ad Antonino Spinalbese.

Quando il concorrente del GF Vip le ha chiesto il motivo del suo allontanamento, la Vippona ha vuotato il sacco senza giri di parole.

Dopo aver chiuso con Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese ha iniziato a riavvicinarsi a Giaele De Donà. Quest’ultima, invece che accoglierlo a braccia aperte, ha dimostrato di non essere troppo interessata a riallacciare i rapporti con lui.

Nei giorni che lui ha trascorso incollato alla bella venezuealana, la Vippona si è avvicinata ad altri concorrenti e ha stretto con loro un bel legame.

Quando Antonino le ha chiesto il motivo del suo allontanamento, Giaele ha tuonato:

“Adesso parlo con tutti e venti… Non è Antonino, ma sinceramente non ho voglia di mettermi in mezzo a cose. Ho altre persone con cui vado d’accordo. Se prima eri il mio punto di riferimento, adesso lo sono una Micol, un Edoardo. Se devo passare del tempo con te e poi finire nei casini, in cose di cui non ho voglia… non ho voglia. Preferisco allora stare con altra gente”.