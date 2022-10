GF Vip, Giaele De Donà confessa i suoi sentimenti per Antonino

Al GF Vip Giaele De Donà ha confessato i suoi sentimenti per Antonino Spinalbese.

Nella casa del GF Vip Giaele De Donà ha confessato di essere fortemente attratta da Antonino Spinalbese.

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Fin dall’inizio del GF Vip 7 è parso evidente a tutti che l’attrazione tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese fosse palpabile e, nelle ultime ore, la stessa modella si è confessata con Attilio Romita, svelando che la sua cotta per Antonino avrebbe potuto rischiare – secondo lei – di mettere a rischio il suo matrimonio.

“Per fortuna lui ha il freno a mano più tirato di me perché sennò…”, ha detto. In tanti tra i fan dell’hair stylist sono curiosi di sapere se all’interno della Casa del GF Vip ci saranno ulteriori sviluppi per lui dal punto di vista sentimentale visto che, a quanto pare, Giaele continua a restare fedele a suo marito (con cui ha ammesso che avrebbe avuto una relazione aperta).

Giaele De Donà ha anche confessato che, secondo lei, suo marito non avrebbe perdonato una liaison sbocciata per lei all’interno del GF Vip, ma sulla questione non è dato sapere di più.

La vita privata di Antonino

Dopo la separazione da Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha vissuto alcune liaison ma nessuna è durata a lungo. L’hair stylist oggi è concentrato sulla sua carriera e sul benessere di sua figlia, Luna Marì, che per lui è il suo unico grande amore.