GF Vip, Giaele De Donà su Antonino: “Me lo farei ogni secondo…”

Al GF Vip Giaele De Donà ha confessato tutta la sua attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese.

Nella casa del GF Vip Giaele De Donà ha svelato la sua attrazione per Antonino Spinalbese e ha rivelato i dubbi in merito a ciò che questo potrebbe causare al suo matrimonio.

Giaele De Donà: l’attrazione per Antonino Spinalbese

Nella casa del GF Vip Giaele De Donà non ha fatto segreto di essere attratta da Antonino Spinalbese e ha svelato di temere che la sua attrazione verso il giovane hair stylist possa causarle dei problemi con il marito, con cui ha comunque deciso di avere una relazione aperta.

“Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati.

Se mi piace a livello fisico e di letto’ Ehm, amore, che poi completamente hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro”, ha confessato Giaele De Donà all’interno della Casa. In tanti si chiedono se tra i due accadrà davvero qualcosa nelle prossime settimane di permanenza all’interno della Casa ma, al momento, sembra che Giaele sia intenzionata a restare fedele all’imprenditore Bradford Beck.

Nel frattempo, all’interno della Casa, in tanti sono curiosi di sapere anche se Antonino tornerà a parlare della sua storia (naufragata) con Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Nelle scorse settimane l’hair stylist ha espresso la sua ammirazione per la showgirl argentina, che oggi è tornata insieme a Stefano De Martino.