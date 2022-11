GF Vip, Giaele in isolamento: "Non mi sento bene"

Ben 5 concorenti al GF Vip sono risultati positivi al Coronavirus e, nelle ultime ore, Giaele De Donà ha fatto sapere di non sentirsi affatto bene.

Giaele De Donà: come sta

Dopo che ben 5 concorrenti hanno lasciato temporaneamante la casa del GF Vip perché risultati positivi al Coronavirus (si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e Wilma Goich) anche Giaele De Donà ha fatto sapere di non sentirsi bene.

“No raga io ve lo dico sto male. Io non mi sento bene, ragazzi io mi sento la febbre in questo momento. Amo è tutta la sera che dico che non sto bene“, ha detto agli altri concorrenti.

Al momento non sono note ulteriori informazioni sulla vicenda e la produzione del programma non ha rilasciato comunicati a tal proposito. Anche Antonino Spinalbese sarebbe stato invitato dalla produzione a dormire nel container dopo che lui stesso ha ammesso di avere alcuni sintomi.

Le voci su Ivana Mrazova

Mentre i casi di Covid continuano a creare preoccupazione per i fan del GF Vip si vocifera che presto all’interno della Casa potrebbe entrare una nuova concorrente, ossia l’ex fidanzata di Luca Onestini, Ivana Mrazova.

Al momento non è dato sapere se la modella entrerà nel programma come nuova concorrente o se invece entrerà solo pe un confronto con il suo ex fidanzato (con cui sembra che non si sia mai chiarita a voce dopo la loro rottura). Per saperne di più non resta che attendere e al momento sulla questione vige il massimo riserbo.