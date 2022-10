GF Vip, Giaele offende pesantemente Pamela Prati: il popolo dei social chiede la sua squalifica immediata.

Nuova polemica al GF Vip 7. Dopo il caso Marco Bellavia, la bufera si è abbattuta su Sofia Giale De Donà. La Vippona, sparlando di Pamela Prati, l’ha etichettata come “una down“. Il web chiede la squalifica immediata.

GF Vip: Giaele offende pesantemente Pamela Prati

Sofia Giaele De Donà ha commesso uno scivolone di stile che potrebbe costarle caro. Appartata in un angolo del giardino del GF Vip con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ha offeso pesantemente Pamela Prati. Il momento è diventato immediatamente virale sui social e i fan chiedono la sua squalifica immediata.

Le parole di Giaele su Pamela Prati

A parlare per prima di Pamela è Antonella, che ha ammesso: “Ragazzi, quando io dico una cosa che tutti mi attaccano…

Quando ha detto che lei non aveva rispetto per gli altri avevo ragione“. A questo punto, Giaele ha ribattuto:

“Raga ma è down, è down, no?”.

Edoardo e Antonella, molto probabilmente, non si sono resi conto dell’offesa e hanno proseguito a parlare come nulla fosse.

Il web chiede la squalifica di Giaele

Il video che immortala Giaele che offende la Prati è diventato virale in un lampo. Su Twitter nessuno prende le parti della Vippona e tutti chiedono la sua squalifica immediata. Tra i tanti commenti, si legge: “Altra cosa per cui non mi darò mai pace è questa. Voglio anche lei fuori da quella porta. Nel 2022 usare la parola down come offesa è aberrante e il fatto che non sia stata minimamente ripresa fa pensare molto.

Schifo” oppure “Possiamo renderci utili e utilizzare le nostre forze per sbattere fuori la De Donà? Ha chiamato una concorrente down, ma cosa cavolo aspettiamo tutti? Siamo i paladini del giusto, perché non anche in questa occasione? O siamo tutti una massa di ipocriti?“.