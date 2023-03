Caos al GF Vip tra i fan di Nikita Pelizon. Giaele De Donà, in modo inconsapevole, ha smascherato Oriana Marzoli. Quest’ultima ha fatto uno sgambetto alla bella triestina.

GF Vip, Giaele smaschera Oriana: lo sgambetto a Nikita

Oriana Marzoli ha festeggiato il suo compleanno al GF Vip. Durante i festeggiamenti, però, è successo qualcosa che ha fatto infuriare i fan di Nikita Pelizon. La prima finalista del reality più spiato d’Italia ha fatto una foto con tutti i compagni d’avventura, ad esclusione della bella triestina. A detta di Oriana, è stata Nikita a sottrarsi volontariamente allo scatto, ma Giaele De Donà ha rivelato che non è andata così.

Cosa è successo al compleanno di Oriana?

Stando a quanto dichiarato dalla Marzoli, la Pelizon avrebbe scelto di sua spontanea volontà di non posare in foto con tutti i suoi compagni d’avventura. Secondo Oriana, Nikita si isola volontariamente dal gruppo, per poi fare la vittima in puntata, dicendosi esclusa dagli altri.

La versione di Giaele De Donà

Mentre Oriana lamentava l’atteggiamento di Nikita, Giaele ha rivelato che la Marzoli ha volutamente escluso la Pelizon dalla foto del suo compleanno. I fan della triestina, neanche a dirlo, chiedono un provvedimento disciplinare.