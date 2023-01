GF Vip, Giaele svela cosa avrebbe fatto con Antonino fuori dalla Casa

Complice il GF Vip Game Night, Giaele De Donà ha confessato cosa avrebbe fatto con Antonino Spinalbese fuori dalla Casa.

Incalzata dai conduttori improvvisati Donnamaria e Tavassi, la Vippona ha vuoato il sacco.

GF Vip, Giaele: cosa avrebbe fatto con Antonino fuori dalla Casa?

Anche se è sposata, Giaele De Donà non ha mai nascosto un particolare interesse nei confronti di Antonino Spinalbese. Nel corso dell’ultimo Game Night, la Vippona è stata messa spalle al muro da Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, senza giri di parole, ha chiesto: “Una domanda un po’ scomoda, se Antonino ci fosse stato, avresti fatto l’amore con lui?“.

La De Donà si è fatta una risata, poi ha risposto con estrema sincerità.

Giaele avrebbe fatto l’amore con Antonino

Giaele ha ammesso:

“Probabilmente sì, ma non in Casa. Sì, non al Grande Fratello”.

Tavassi, ridendo, ha esclamato: “Come non in Casa? E dove? In giardino?“.

La De Donà ha replicato:

“Basta, ho detto sì. Ho detto sì”.

Davanti alla confessione di Giaele, Antonino non ha fatto una piega. Spinalbese è rimasto del tutto indifferente e, molto probabilmente, l’ha fatto di proposito per non alimentare false speranze nella coinquilina.