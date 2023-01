GF Vip, Giaele "troppo magra": i fan chiedono l'intervento della produzione

I fan di Sofia Giaele De Donà sono in ansia per le sue condizioni di salute.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, i seguaci della Vippona hanno inondato i social al grido di “è troppo magra”.

GF Vip: Giaele è “troppo magra”

Giaele De Donà, nelle prime settimane della sua avventura al GF Vip, è stata al centro della scena a causa del suo matrimonio libero. Da tempo, però, l’ex concorrente di Ti spedisco in convento è finita nel dimenticatoio. Dopo l’ultima diretta del reality più spiato d’Italia, i fan di Giaele hanno lanciato l’allarme: “è troppo magra“.

I fan di Giaele chiedono l’aiuto della produzione

Su Twitter, in merito all’eccessiva magrezza di Giaele, si legge: “Continuo a notare che Giaele è sempre più magra ed ha il viso scavato, le occhiaie ed è spesso stanca. Forse sarebbe meglio fare qualche accertamento, no?” oppure “È impressionante quanto sia diventata magra Giaele, sono preoccupato… Giaele deve uscire assolutamente non sta bene evidente troppo magra” o ancora “Non simpatizzo troppo per lei, ma ragazzi Giaele è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me, pelle e ossa.

Sono un po’ preoccupata. Non ha un minimo segno di fondoschiena, seno, pancia, cosce… boh. Autori o persone a lei vicine non fanno nulla?“.

GF Vip: la produzione farà qualcosa?

E’ bene sottolineare che Giaele è sempre stata magra, ma nelle ultime settimane sembra che sia dimagrita ulteriormente. Non solo, ultimamente anche il suo volto appare scavato e stanco. La produzione del GF Vip interverrà? Staremo a vedere.