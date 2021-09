GF Vip, Gianmaria Antinolfi si sfoga con Amedeo Goria: “Sabato abbandonerò il programma”

Gianmaria Antinolfi si è sfogato con Amedeo Goria e ha svelato di avere intenzione di abbandonare il programma sabato, dopo la puntata di venerdì.

Gianmaria Antinolfi si è sfogato con Amedeo Goria e ha svelato di avere intenzione di abbandonare il programma sabato, dopo la puntata di venerdì. Lo farà davvero?

GF Vip, Gianmaria Antinolfi ha dichiarato di voler abbandonare il reality

Gianmaria Antinolfi ha dichiarato di avere intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip nella giornata di sabato. Nei giorni scorsi ha avuto qualche incomprensione con Soleil Sorge, con cui aveva avuto una frequentazione, e forse questo inizia a pesare per l’imprenditore napoletano. In tanti speravano in un possibile riavvicinamento tra i due, dopo i tanti tira e molla, ma evidentemente entrare insieme nella casa ha avuto l’effetto contrario.

Tra di loro non è scattata la scintilla, ma sono emersi molto astio e molti rancori. Ora il concorrente sembra non reggere più l’esperienza, tanto da pensare di uscire dalla casa.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare: il rapporto con Soleil

Il suo rapporto con Soleil e tutte queste incomprensioni stanno rendendo pesante l’esperienza di Gianmaria Antinolfi nel reality. L’imprenditore, ex di Belen Rodriguez, nelle scorse ore si è reso disponibile per rispondere alle domande sui social network.

Peccato che tutti i quesiti riguardavano proprio il suo rapporto con Soleil Sorge. “Gianmaria, hai altri argomenti oltre Soleil?” gli è stato chiesto. L’uomo, visibilmente imbarazzato, ha spiegato che in realtà è proprio di altri argomenti che vorrebbe parlare. Questa situazione lo sta stancando molto a livello psicologico, tanto che ha deciso di sfogarsi con Amedeo Goria, ammettendo di essere pronto ad abbandonare.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare: la confessione a Goria

Gianmaria Antinolfi ha confidato ad Amedeo Goria di non riuscire più a stare nella casa e di voler abbandonare il gioco. Ha deciso di partecipare alla puntata di venerdì 24 settembre, per cercare di chiarire pubblicamente la sua posizione, ma il giorno seguente è pronto a lasciare. Gli altri concorrenti e gli autori probabilmente cercheranno di dissuaderlo da questa decisione.