Gf Vip, Gianmaria Antinolfi su una sua ex: “È rimasta incinta di me”

Gianmaria Antinolfi ha dichiarato che una sua ex sarebbe rimasta incinta di lui, Jessica Selassiè: "Se viene qui Belen gli fa il c**o".

Dopo aver ascoltato delle dichiarazioni “choc” da parte di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha reagito in maniera molto accalorata, con le seguenti parole: “Se viene qua Belen gli fa un bucio di c**o tanto”.

Cosa avrà mai detto l’imprenditore di così grave da scatenare la reazione della ragazza?

Gianmaria Antinolfi: l’ex fidanzata argentina

Tutto è iniziato quando Gianmaria Antinolfi si è appartato con Aldo Montano, Manila Nazzaro e la stessa Jessica. Gianmaria ha raccontato che una sua ex fiamma argentina gli confessò di essere stata incinta di lui. Come se questo non bastasse, dopo aver saputo della dolce attesa, la misteriosa fidanzata sarebbe tornata in America per un po’ di tempo.

Gianmaria Antinolfi sulla ex: “Incinta del marito? No, di me”

Gianmaria Antinolfi ha pronunciato le seguenti dichiarazioni: “Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina. Non era avanti, l’aveva appena scoperto”.

Gianmaria Antinolfi, Jessica: “Ha detto cose molto forti”

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi e avendo notato che la lucina della telecamere si è improvvisamente spenta, Jessica Selassié si è rivolta a Soleil Sorge dicendo: “Ha detto delle cose molto forti.

Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande”. È bene precisare come l’imprenditore campano non abbia in alcun modo nominato la Rodriguez e al momento non è dato sapere con esattezza, la citazione alla Rodriguez da parte di Selassié.