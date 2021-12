GF Vip, Gianmaria Antinolfi: “Un topo mi è saltato addosso”

Gianmaria Antinolfi ha confessato di aver avuto un incontro ravvicinato con un topo al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi ha confessato di aver avuto un incontro ravvicinato con un roditore, in confessionale.

Gianmaria Antinolfi: il topo al GF Vip

Non è la prima volta che i concorrenti del GF Vip hanno incontri ravvicinati con dei roditori e stavolta è stato Gianmaria Antinolfi a rivelare di aver avuto, suo malgrado, un faccia a faccia con un roditore in confessionale.

“Tu non sai cosa è successo a me!” – ha detto Gianmaria a Giacomo Urtis – “Io vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso! Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta casa, poi è uscito fuori”.

Gianmaria Antinolfi: i topi nella casa

Già nelle scorse edizioni del programma erano stati gli stessi telespettatori ad accorgersi della presenza di alcuni topi nella casa di Cinecittà.

Lo scorso ottobre un topo, in cucina, aveva fatto spaventare Ainett Stephens e Jessica Selassié, che si erano messe a urlare spaventate.

Gianmaria Antinolfi nel GF Vip

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del GF Vip dopo che, l’anno precedente, il suo nome era balzato agli onori delle cronache per via del suo legame con Belen Rodriguez (naufragato in un batter di ciglia). Precedentemente l’imprenditore aveva avuto delle liaison anche con Dayane Mello e Soleil Sorge e quando è entrato nella casa del reality show ha fatto discutere proprio per la sua lunga “collezione” di conquiste amorose.

Nella casa del GF Vip Gianmaria ha stretto un legame con Sophie Codegoni, ma in molti sono convinti che lei non sia sincera con l’ex fidanzato di Belen, per cui ha ammesso di non provare una forte intesa a livello mentale. La storia tra i due è destinata a durare anche dopo la fine del programma? Al momento non è dato saperlo con certezza.