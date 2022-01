Gf Vip, Gianmaria furioso con Soleil perché mangia in stanza: “Ci stai affumicando la camera di cipolle”

Pace fatta tra Gianmaria e Soleil, ma non mancano i malumori. L'ultimo sarebbe stato causato dalla gieffina che si è messa a mangiare in camera da letto.

Dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip – tra scoperte, mezze verità e forse qualche bugia – si è a lungo parlato della coppia Gianmaria-Soleil. I due gieffini sono stati una coppia nella vita vera, lotano da Cinecittà, ma da tempo la loro love story è giunta al capolinea.

Con la loro avventura nel reality più chiacchierato (e discusso) d’Italia, i fan speravano di vederli nuovamente felici e riappacificati. Tra loro è tornato il sereno? Non sono mancati i litigi, ma neppure i momenti di confronto e di divertimento, tra svago, allegria, sorrisi e qualche bicchiere di troppo. Tuttavia, c’è qualcosa che Gianmaria ancora non riesce a perdonare a Soleil. Di cosa si tratta? Lei si è messa a mangiare sul letto, nella camera dove dorme il suo ex fidanzato, il quale proprio non ha gradito il suo gesto (e lo ha sottolineato).

Gf Vip, Gianmaria si arrabbia con Soleil: cos’è successo?

Nella casa di Cinecittà Soleil dorme in una stanza singola con Davide Silvestri. Per godee di un po’ di compagnia, è andata a mangiare in un’altra camera da letto, dove dormono – tra gli altri – Gianmaria e Federica.

Si è messa a mangiare sul letto in cui dorme proprio il suo ex fidanzato, il quale non ha gradito e ha rimproverato Solei.

Gf Vip, Gianmaria si arrabbia con Soleil: le sue parole

“Cioè tu stai qua a mangiare cipolle. Ci stai affumicando la camera di cipolle“, è la reazione adirata di Gianmaria.

“Verza con cipolle. In camera mia cipolle no. Puzza di verza e puzza proprio di m***a”, ha ribadito prima di uscire dalla stanza visibilmente infastidito.

Gf Vip, Gianmaria si arrabbia con Soleil: la reazione della gieffina

Dopo il rimprovero di Gianmaria, Soleil ha subito replicato: “Non c’è né verza né cipolla, stai calmo”.

Alle parole di Gianmaria è seguita una frecciatina neanche troppo velata da parte della sua ex fidanzata, la quale ha commentato: “Tanto più di così già qua dentro”.