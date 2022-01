Gf Vip, Gianmaria rischia di soffocare durante il pasto: un boccone di traverso agita i concorrenti

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano neppure gli attimi di paura. Tanto spavento per Gianmaria, che ha rischiato di soffocare.

Nella casa del Gf Vip si sta facendo conoscere per il suo spirito da Don Giovanni, ma anche per l’animo da galantuomo e per la sua simpatia. Non sono mancati i litigi, in particolare con Soleil, i momenti di grande amicizia (soprattutto con Aldo) e le incomprensioni (con Sophie, caduta nelle braccia di Alessandro Basciano).

Le fan continuano a fare il tifo per lui, che questa volta le ha davvero fatte spaventare: cos’è successo a Gianmaria?

Gf Vip, Gianmaria rischia di soffocare

Doveva essere un momento di relax e compagnia, lui al fianco dei suoi coinquilini. Eppure non sono mancati gli attimi di paura.

Tra una pietanza e l’altra, l’imprenditore campano ha addentato un boccone bollente.

Ustionato e infastidito dalla pietanza troppo calda, il boccone gli è andato di traverso e ha rischiato di soffocare.

Gianmaria rischia di soffocare, come sta il gieffino?

Gianmaria ha rischiato di soffocarsi a causa di un boccone andato di traverso. Un incidente più o meno quotidiano, ma non è mancato lo spavento.

I compagni d’avventura, infatti, hanno subito notato la sua sofferenza. Il concorrente, infatti, si è accasciato sul tavolo e gli altri gieffini l’hanno soccorso.

Dopo alcuni secondi di tensione, Antinolfi si è ripreso e ha bevuto un sorso d’acqua per stare meglio.

Gianmaria rischia di soffocare: dopo il rifiuto di Federica, continua il momento difficile

Non sol l’incidente al tavolo, mentre mangiava: è un periodo “no” per Gianmaria, che ha dovuto affrontare il rifiuto di Federica. I due sembravano sempre più vicini e Antinolfi con lei stava dimenticando la delusione arrecata da Sophie.

Niente è andato secondo le aspettative: dopo qualche bacio e momento di effusione, lei ha preferito chiudere la frequentazione.