GF Vip, Gianmaria tra Soleil e Sophie: “Non ho nessuna confusione”

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 25 ottobre con la tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni al GF Vip

Anche nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. In particolare il conduttore ha voluto mettere il gieffino davanti ad una scelta, ovvero se approfondire la conoscenza con Sophie Codegoni oppure continuare a “salvare dalla torre” Soleil Sorge.

Prima, però, Antinolfi ha assistito ad un confronto tra le due inquiline della casa più spiata d’Italia, con Sophie Codegoni che ha dichiarato: “Sono molto confusa.

(…) Mi lascio andare ad un’attrazione molto fisica che c’è tra me e Gianmaria, poi mi tiro indietro perché mi spavento. (…) Purtroppo ho dei limiti e dei blocchi con gli uomini. Io non so se sono pronta di testa e di cuore per iniziare una cosa con Gianmaria e non voglio ferirlo”.

Gianmaria Antinolfi, la scelta del gieffino

“Penso che o ci sono o ci fanno. Se loro vogliono viversi questa storia, non capisco perché sono indecisi se volerla o meno. Quando vedi davanti a te una persona che davvero ti piace qualsiasi paura scompare. Sophie, da quando è entrata qui dentro, ha puntato prima uno e poi l’altro, prima o poi ce la farà”, ha affermato dal suo canto Soleil Sorge.

Interpellato da Signorini, quindi, Antinolfi ha reso nota la sua scelta: “Io voglio Sophie.

Non ho nessuna confusione. La voglio perché quando mi guarda mi emoziono. I suoi occhi… Starei lì a guardarla per ore e ore, sono emozioni. Soleil la stimo un sacco come persona”.

Gianmaria Antinolfi, la sorpresa del fratello

Sempre nel corso della tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di incontrare il fratello. Quest’ultimo ha quindi affermato: “Sono fiero di te, stai raggiungendo tutti i tuoi obiettivi”.

Ha quindi proseguito: “Non pensare a ciò che c’è fuori; vivi qua e ora perché questa esperienza non torna più”.

Per poi aggiungere: “Soleil è una persona importantissima per te e non devi perdere questa cosa. Avete un bel legame e deve continuare così. Per quanto riguarda Sophie, invece, se ti mostri per la persona che sei non ci saranno dubbi per lei“.