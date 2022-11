GF Vip, quasi tutti i gieffini si scagliano contro Sofia Giaele De Donà: il motivo.

Sofia Giaele De Donà è finita nel mirino di quasi tutti i concorrenti del GF Vip 7. Nelle ultime ore, i gieffini non sono stati affatto carini con lei, riservandole parole pesanti sia guardandola negli occhi che alle sue spalle.

GF Vip: gieffini contro Giaele

Da quando ha messo piede al GF Vip, Sofia Giaele De Donà è finita spesso al centro delle polemiche. Prima per il suo matrimonio libero, poi per la sua gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, i gieffini si sono scagliati contro di lei, riservandole parole poco carine. Ovviamente, i Vipponi non l’hanno attaccata senza motivo, ma perché stufi delle sue lamentele sul comportamento dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Daniele Dal Moro, senza peli sulla lingua, ha tuonato:

“Io ho la mia opinione ed è il mio pensiero. Mi baso su quello che vengo a sapere e che mi dicono. Però sinceramente alla fine non me ne frega niente perché per me sono tutti quanti ridicoli perché delle situazioni così sono ridicole quindi sono persone ridicole a fare ste cose”.

GF Vip: Pamela contro Giaele

La stessa Pamela Prati, dall’inizio del GF Vip molto vicina a Giaele, ha esclamato:

“Basta Giaele ti prego. Sono due mesi che sei qui e parli più di questo che della tua vita. Te l’ho detto mille volte. Parli in ogni occasioni di lui e basta“.

Sulla stessa linea di Pamela anche Wilma Goich che, esausta, ha tuonato:

“Non devi più parlare di queste cose. Ci hai stufati. Non hai parlato della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino. Ma che cavolo vuoi da noi? Poi dice che ti votano, ma è chiaro che ti nominano. Perché? Perché tu non sei coerente. Non sei lineare con quello che è la tua vita”.

Perfino Nikita si scaglia contro Giaele

Perfino Nikita Pelizon si è scagliata contro Giaele. La Vippona dai capelli celesti ha tuonato: